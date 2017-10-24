Житель Мурманска осужден за незаконный сбыт наркотических средств

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Д., который признан виновным совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228.1 (незаконный сбыт наркотических средств).

Судом установлено, что Д., ранее судимый за совершение аналогичного преступления, в июле 2017 года, находясь на территории Ленинского административного округа г. Мурманска, незаконно сбыл иному лицу наркотическое средство- героин.

С учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание тяжесть совершенного преступления, наличие в действиях подсудимого опасного рецидива, суд пришел к выводу о невозможности исправления Д. без изоляции от общества и назначил ему наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области