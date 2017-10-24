Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
24.10.2017 13:00

Житель Мурманска осужден за незаконный сбыт наркотических средств

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Д., который признан виновным совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228.1 (незаконный сбыт наркотических средств).

Судом установлено, что Д., ранее судимый за совершение аналогичного преступления, в июле 2017 года, находясь на территории Ленинского административного округа г. Мурманска, незаконно сбыл иному лицу наркотическое средство- героин.
С учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание тяжесть совершенного преступления, наличие в действиях подсудимого опасного рецидива, суд пришел к выводу о невозможности исправления Д. без изоляции от общества и назначил ему наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.47
Евро = 67.56
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.