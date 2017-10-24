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24.10.2017 12:45

Они пели про войну. В Коле прошел фестиваль-конкурс военно-патриотической песни

21 октября в Кольском районном Центре культуры состоялся фестиваль-конкурс военно-патриотической песни "Нам выпала честь прикоснуться к Победе", посвящённый 73-ей годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье.

В фестивале, который проходит в Кольском районе уже третий год, приняли участие 26 исполнителей из воинских частей, расположенных в Гаджиево, Видяево, Печенге, Оленьей Губе, Кольском районе, в том числе военнослужащие культурно-художественной бригады Подводных сил Северного флота, БПК «Адмирал Левченко», студенты МАГУ и курсанты Мурманского филиала Нахимовского училища. Конкурсанты исполнили популярные песни о Великой Отечественной Войне, а также современные композиции, посвященные героям «горячих точек».
- Военная песня, которая объединила на этом фестивале людей самых разных возрастов, имеет огромную силу, - сказал в своей приветственной речи Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. - В годы Великой Отечественной Войны песни «Катюша» фашисты боялись не меньше, чем одноименной реактивной установки. Военная песня - это не просто песня, а часть души. С ней наши бойцы поднимались в атаку, с песней ждали родных с фронта. Хотелось бы, чтобы военные песни не появлялись с новыми конфликтами, пусть войны останутся только в нашей памяти.
- С каждым годом фестиваль патриотической песни становится всё интереснее и интереснее, - отметил врио Главы администрации Кольского района Игорь Богданов, - подобные мероприятия важны не только для Кольского района, Мурманской области, но и для всей страны в целом. Есть замечательная фраза: «Когда поют солдаты, дети спят спокойно». К этому и нужно стремиться. Такие конкурсы будут актуальны всегда.
Главной наградой фестиваля стала номинация Гран-при. Она была утверждена лично Главой администрации Кольского района Александром Лихолатом. В этом году кубок достался рядовому Артему Таскаеву, который служит в одной из войсковых частей, расположенных недалеко от поселка Кильдинстрой.


/Отдел культуры администрации Кольского района/
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