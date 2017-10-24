В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 октября.
ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
08.30 — 23.00, пр-т. Кольский, 2, 4, 4А, 6, 8, 10
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
14.00 — 18.00, ул. Чумбарова-Лучинского, 14, 16, 18
ул. Аскольдовцев, 13
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
09.30 — 16.30, ул. Полухина, 14, 14А, 14Б
ул. Гаджиева, 14
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Администрация г. Мурманска