Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
24.10.2017 09:20

На Северном флоте стартовал чемпионат флота по волейболу

Андрей Зайцев.

На Северном флоте стартовал первый за последние 23 года чемпионат по волейболу. На торжественном открытии - команды подводных сил, Кольской флотилии, ВВС и ПВО, армейского корпуса, дивизии ракетных кораблей и материально-технического обеспечения. Всего в программе 36 матчей. Их примут площадки трёх гарнизонов - в Североморске, Гаджиево и Полярном. Завершение первенства и определение победителя - 28 октября.
Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Спорт на Северном флоте, он был, есть и будет. В течение нескольких лет сборные команды Северного флота занимают призовые места. Призовые не 2, 3-е, а именно первые. Вот то же случилось и в этом году. Не только среди флотов, но и среди округов Северного флота по физподготовке является лучшим".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.47
Евро = 67.56
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.