На Северном флоте стартовал чемпионат флота по волейболу

Андрей Зайцев.

На Северном флоте стартовал первый за последние 23 года чемпионат по волейболу. На торжественном открытии - команды подводных сил, Кольской флотилии, ВВС и ПВО, армейского корпуса, дивизии ракетных кораблей и материально-технического обеспечения. Всего в программе 36 матчей. Их примут площадки трёх гарнизонов - в Североморске, Гаджиево и Полярном. Завершение первенства и определение победителя - 28 октября.

Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Спорт на Северном флоте, он был, есть и будет. В течение нескольких лет сборные команды Северного флота занимают призовые места. Призовые не 2, 3-е, а именно первые. Вот то же случилось и в этом году. Не только среди флотов, но и среди округов Северного флота по физподготовке является лучшим".