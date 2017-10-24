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24.10.2017 09:10

В Заполярье состоялась конференция "Социальные стереотипы поведения современной молодежи"

Елена Сивонен.

"Социальные стереотипы поведения современной молодежи". Тему поднимает Православная Церковь. Вопрос называет актуальным и даже проблемным. Подробности звучат на конференции. Организатор - отдел по работе с молодежью Мурманской и Мончегорской епархии. Участники - представители администрации областного центра, руководители общественных организаций, депутаты регионального парламента. Со слов духовенства, на молодежь всегда - большая ставка, ведь это будущее страны. Церковь сегодня волнуют стереотипы, которые нередко навязывают, в том числе, и СМИ. Руководитель Отдела по работе с молодежью Мурманской и Мончегорской епархии иерей Илия Ванюхин: "То, что видим мы сейчас на Западе, к сожалению, давление, разрушение семьи, разрушение традиционных ценностей, оно приводит к тому, что грех сегодня управляет миром. И это, к сожалению, касается не только церкви, а и любого человека. На сегодня людям уже приходится отстаивать интересы традиционной семьи. То есть это уже не аксиома, это теперь нуждается в доказательстве".
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