В регионе проходит мониторинг дошкольных учреждений

Любовь Дубова.

Проверка в рамках двух партийных проектов "Единая страна - доступная среда" и "Детские сады - детям". Первыми большую делегацию встретили в дошкольном учреждении №97 Мурманска. В этом садике единственная в области группа для малышей с нарушением слуха. Занятия с ребятами проводят дефектологи, психологи и логопеды. В этом году на базе садика начал работу консультационный центр для родителей.

Заведующая МАДОУ № 97 г. Мурманска, председатель регионального Общественного совета проекта партии "Единая Россия" "Детские сады - детям" Галина Галыгина: "Эта группа у нас еще и круглосуточная, ведь привозят детей не только из города Мурманска, но из Колы, из Североморска. Поскольку дети остаются и живут в детском саду, конечно, у них должны быть самые лучшие условия. Большое счастье, что эти детки находятся не изолированно в детском саду, а имеют возможность общаться со своими сверстниками".





