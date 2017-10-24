"Осенние ритмы". В мурманской "Кировке" состоялся конкурс по спортивным бальным танцам

Елена Сивонен.

"Осенние ритмы". Фестивальный зал областного ДК Кирова снова стал площадкой проведения конкурса по спортивным бальным танцам. Турнир ежегодный. В этот раз собрал сто с лишним пар из Мурманска, Полярного и Гаджиева. Сначала - традиционный парад участников. В первом отделении свое мастерство демонстрируют самые юные спортсмены. Им, пожалуй, тяжелее всего. По регламенту конкурса - все танцы сразу - и европейской программы, и латиноамериканской. На последних па уже не хватает дыхания, спасает только активная поддержка зрителей - после каждого номера звучат бурные аплодисменты.