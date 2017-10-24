В Мурманской областной научной библиотеке прошел музыкальный вечер памяти Николая Колычева

Елена Сивонен.

Музыкальный вечер памяти Николая Колычева собрал полный зал в областной научной библиотеке. "Милая заплаканная осень..." - строка не колычевская, но как созвучие настроения души тех, кто знал и любил поэта. Один из лучших в современной России. Это вердикт критиков. Колычев был одновременно литературным борцом, в его произведениях - напор, накал, и тонким лириком: для родного края и города Кандалакши он сумел найти нежные, почти хрустальные, пронзительные строки. В этот вечер коллеги-литераторы, читатели, поклонники таланта Николая Колычева - все в один голос говорили о нем, как о человеке-вселенной.