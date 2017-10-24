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24.10.2017 08:30

"Безопасный город". В Мурманской области приступили к обсуждению техзадания проекта

Елена Сивонен.

Он большой, серьезный. Это целый комплекс - аппаратно-программный. В регионе его строят с 2008 года. На сегодня работает система фото- и видеофиксации. Но время диктует свои условия, надо выходить на новый уровень. Обеспечивать безопасность населения по всем фронтам. Это и муниципальная или коммунальная безопасность, а также экологическая и транспортная. Причем, важно иметь не только современные технические средства, должен быть подготовленный персонал. Чтобы создаваемый комплекс в результате позволил совершить качественный переход от оперативного реагирования к управлению рисками.
Председатель комитета по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Михаил Ильиных: "Проект достаточно большой, реализовываться будет до 2020 года, суммы, которые подразумеваются, тоже достаточно большие, поэтому тут обязательно надо просчитать всё, с таким расчетом, чтобы был эффект от того, сколько мы туда закладываем денег".
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