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23.10.2017 18:55

К зиме готов! Новая современная техника теперь на страже безопасности полетов в главной воздушной гавани Заполярья

Анастасия Русинова.

Стабильная работа главной воздушной гавани Заполярья и её готовность к зиме - еще одна тема оперативного совещания. Учитывая ошибки прошлого, аэропорт в этом году приобрел новую спецтехнику. Она должна обеспечить качественную и бесперебойную работу предприятия даже в самых сложных погодных условиях.
Эта поливочная машина еще не была в деле, но всегда наготове. С ее помощью авиатехники борются с обледенением корпуса самолета.
Авиатехник Иван Подопросветов: "Специальный химический состав, который разъедает лед".  
Именно с такой работы начинается подготовка безопасного полета в холода, когда на улице устойчивый минус. Приобрести такую машину в этому году заставил неудачный опыт прошлой зимы.
Генеральный директор ПАО "Аэропорт" Мурманск" Андрей Осипов: "В прошлом году у нас была проблема, когда машина сломалась, вторая тоже из строя вышла, приобрели третью - современную, надежную, с хорошей производительностью, будем надеяться, что будет все хорошо".
Руководство аэропорта рапортует - к встрече предстоящей зимы воздушная гавань Заполярья готова. Парк снегоуборочной техники пополнили две  многофункциональные машины. Работать на них - одно удовольствие, говорят водители. Теперь им не страшны ни снег, ни слякоть.
Эта машина совершенно новое приобретение. Она может работать не только зимой, но и вот в такую погоду - щетками раздувать и отбрасывать грязь на несколько метров.  
В прошлом году непогода и обильные снегопады неоднократно становились причиной задержек авиарейсов. Как исправить ситуацию - решали на уровне правительства области.   
Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин: "Под руководством губернатора прошел ряд встреч, на которых была заострена ситуация по тем возможным мерам - что можно и нужно сделать, и при подготовке взлетно-посадочной полосы самого аэропорта, по работе с авиакомпаниями, по работе с пассажирами. И вот отличный пример, что инвестиции, которые сделал аэропрорт, направлены на удобства граждан".
Конечно, предугадать, какой будет зима - невозможно, и северная погода еще не раз внесет коррективы в работу аэропорта, который теперь во всеоружии готов дать ей отпор.  
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