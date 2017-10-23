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23.10.2017 18:40

Новейшие методики в теории и на практике. В Мурманск приехал светило российской челюстно-лицевой хирургии Павел Митрошенков

Елена Ямаш.

Один из лучших челюстно-лицевых хирургов России - Павел Митрошенков - провел семинар для заполярных врачей. Обучение новейшим методикам в этой области организовано на базе Мурманского Многопрофильного Центра имени Пирогова ФМБА России.
Теория, практические занятия. Слушатели - специалисты больниц и поликлиник Мурманской области - ловят каждое слово лектора. Тема - "Базовые принципы лечения травм и деформаций лица". Глобальная задача - расширить виды оказываемой в регионе медицинской помощи, повысить ее уровень.
Челюстно-лицевой хирург Мурманского Многопрофильного Центра имени Н. И. Пирогова ФМБА России  Наталья Сотникова: "Помимо того, что это очень начитанный человек, имеет богатую практику. Учился и европейским, и американским методикам".
Врач-ортодонт Мурманской областной стоматологической поликлиники Михаил Истомин: "Опыт такого уважаемого человека очень важен для нас".
С сегодняшнего дня Павел Митрошенков совместно с хирургами мурманской "Пироговки" проводит серию операций по исправлению дефектов и врожденных аномалий прикуса. Самые тяжелые случаи. Многие из пациентов неоднократно оперировались в других лечебных учреждениях. Но безуспешно.
Доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии РУДН; кандидат медицинских наук Павел Митрошенков: "Это связано не с тем, что, может, хирурги были не квалифицированы - уровень технологического обеспечения этих учреждений не позволял выполнить такие операции. Это лечебное учреждение обладает определенным потенциалом технического оснащения".
Операции по исправлению аномалий прикуса относятся к высокотехнологичным и дорогостоящим видам медицинской помощи. К слову, для пациентов, такие  вмешательства, значительно улучшающие качество жизни, бесплатны.
Директор Мурманского Многопрофильного Центра имени Н. И. Пирогова ФМБА России Олег Минин: "Эти операции обычно проводятся не территории Москвы, Санкт-Петербурга, крупнейших центров. Но мы основной упор делаем на оказание именно редких видов медицинской помощи, которые не оказываются на территории Мурманской области. Практически весь курс реконструктивно-пластических операций - начиная с младенческого возраста, мы все оказываем, что есть".
За неделю Павел Митрошенков проведет 8 операций. Некоторые применяемые им методики не используются в регионе. Врачи клиники имени Пирогова готовы взять их на вооружение.




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