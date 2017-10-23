В режиме "ручного управления". Жители одного из мурманских домов озвучили главе муниципального образования давнюю коммунальную проблему

Наталия Бурдина.

Потоп в квартирах после дождя или снега. Давнюю коммунальную проблему жители дома №21 по улице Шмидта в Мурманске озвучили главе муниципального образования. Дмитрий Филиппов решил лично разобраться в ситуации. На бездействие жилищников люди жаловались уже неоднократно в разные инстанции. Но, как говорится, "воз и ныне там". Подъезды жильцы стараются привести в порядок своими силами. В подвале - ржавые трубы и нет света.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Продолжим так называемую практику "ручного управления", пригласим руководство управляющей компании, пригласим жителей этого дома, представителей Госжилинспекции. Я думаю, Фонд капитального ремонта будем приглашать, возможно, опять на базе приемной "Единой России" проведем совместное совещание и предложим УК подготовить график исправления ситуации".







