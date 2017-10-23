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23.10.2017 16:42

Летом 2018 года в Арктике пройдет Международный Северный яхтенный фестиваль. Мурманск примет участников на одном из этапов

Оксана Войтенко.

Первый Международный Северный яхтенный фестиваль, приуроченный к 25-летию с момента начала деятельности Баренцева/Евроарктического региона, пройдет летом 2018 года. Маршрут следования - три губернии Норвегии: Нурланн, Тромс, Финнмар, а также Мурманская и Архангельская области.
Буде - Тромсе - Варде - Киркенес - Мурманск - Архангельск - Соловецкий архипелаг - Архангельск - Мурманск - Тромсе. Таков путь следования на парусно-моторных яхтах в июле - августе 2018 года. В программе фестиваля запланированы встречи с представителями администраций регионов и муниципалитетов, яхтсменами, бизнес - сообществом, общественностью. "Реалии и перспективы международного яхтенного туризма в бассейне Баренцева и Белого морей, привлечение инвестиций в береговую инфраструктуру яхтинга" - тема круглого стола, который планируют провести в рамках мероприятия. Торжественный парад яхт вдоль побережий городов - станет отдельным пунктом программы.
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