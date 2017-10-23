Конкурс «Профессионалы на Мурмане-2017» по профессии «Автомеханик» пройдет на базе АО «Олкон»

24 октября на базе АО «Олкон» пройдёт очередной конкурс профессионального мастерства регионального праздника «Профессионалы на Мурмане-2017».



Вторым, мероприятием ежегодного регионального праздника профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане-2017» станет конкурс по профессии «Автомеханик».



Конкурс пройдет 24 октября на базе Оленегорского горно-обогатительного комбината. В соревновании примут участие студенты образовательных организаций среднего профессионального образования Мурманской области.



На площадках автотранспортной службы комбината конкурсанты выполнят ряд практических заданий, связанных с обслуживанием и ремонтом автомобиля.



Встреча участников: управление АО «Олкон» (г. Оленегорск, Ленинградский проспект, 2).



Программа:

09.00-09.30 – встреча и регистрация участников конкурса;

09.30-10.00 – торжественное открытие конкурса;

10.00-13.00 – отъезд на площадку автотранспортной службы комбината, выполнение конкурсантами практических конкурсных заданий по группам;

13.00-14.00 – обед;

14.00-14.30 – работа жюри;

14.30-15.00 – подведение итогов конкурса, церемония награждения.





/ Управление по взаимодействию со СМИ /