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23.10.2017 16:21

Конкурс «Профессионалы на Мурмане-2017» по профессии «Автомеханик» пройдет на базе АО «Олкон»

24 октября на базе АО «Олкон» пройдёт очередной конкурс профессионального мастерства регионального праздника «Профессионалы на Мурмане-2017».

Вторым, мероприятием ежегодного регионального праздника профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане-2017» станет конкурс по профессии «Автомеханик».

Конкурс пройдет 24 октября на базе Оленегорского горно-обогатительного комбината. В соревновании примут участие студенты образовательных организаций среднего профессионального образования Мурманской области.

На площадках автотранспортной службы комбината конкурсанты выполнят ряд практических заданий, связанных с обслуживанием и ремонтом автомобиля.

Встреча участников: управление АО «Олкон» (г. Оленегорск, Ленинградский проспект, 2).

Программа:
09.00-09.30 – встреча и регистрация участников конкурса;
09.30-10.00 – торжественное открытие конкурса;
10.00-13.00 – отъезд на площадку автотранспортной службы комбината, выполнение конкурсантами практических конкурсных заданий по группам;
13.00-14.00 – обед;
14.00-14.30 – работа жюри;
14.30-15.00 – подведение итогов конкурса, церемония награждения.


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