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23.10.2017 16:43

В правительстве Мурманской области состоялось оперативное совещание

Владимир Костров.

Cегодня на оперативном совещании в областном правительстве ряд  заявлений, сделанных на брифинге, получили развитие. Глава региона уточнила, в частности, что высказывание о "давлении со стороны правоохранительных органов" не следует трактовать как вывод о единой позиции всех силовых структур.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Речь идёт об отдельных представителях этих ведомств. Прошу это также подчеркнуть".   
Главная же тема совещания - вхождение населенных пунктов в отопительный сезон. Регламентные работы на объектах ЖКХ практически закончены. Созданы нормативные запасы топлива. Сейчас Минэнерго проверяет оформление паспортов готовности муниципальных образований. 11 из 29 эту процедуру прошли. Кто-то без замечаний, например, Кандалакша и Апатиты. В некоторых населенных пунктах замечания устранены - это Ловозеро, Оленегорск, Ревда и другие.
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Владимир Гноевский: "Вопрос есть пока по одному. Это Ковдорский район. Это неготовность МУПа в части обучения персонала. Здесь необходимо главе муниципального образования вмешаться в работу своего муниципального предприятия и сделать всё необходимое, чтобы персонал был обучен".
Была затронута и тема тарифов на электричество. По согласованию с  антимонопольной службой их увеличение в 2018 году не должно превысить  1% или 3 копеек за 1 киловатт-час. Из всех регионов России столь низкий рост характерен только для Мурманской области. Губернатор поручила профильному комитету закрепить эту тенденцию.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Как в текущем году, так и в следующем тариф на электроэнергию для населения Мурманской области будет занимать 6 место по стране и оставаться самым низким в Северо-Западном федеральном округе".
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