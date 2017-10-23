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23.10.2017 18:00

Аэропорт «Мурманск» к зимнему сезону приобрёл обширный спектр новой техники

Готовность к зиме аэропорта «Мурманск» обсудили на оперативном заседании в правительстве Мурманской области.

«Как вы помните, одной из серьёзных проблем прошлой зимы стали перебои в авиасообщении. Аэропорт «Мурманск» не справлялся со снежными заносами и прочими сюрпризами погоды. В этом сезоне такая ситуация повториться не должна», – отметила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Как рассказал генеральный директор аэропорта «Мурманска» Андрей Осипов, аэропорт приобрел обширный спектр новой высокопроизводительной спецтехники для решения задач, связанных с зимним содержанием аэродрома и обслуживанием воздушных судов.

Для борьбы с обледенением воздушных судов приобретен современный спецавтомобиль для противообледенительной обработки, в целях качественной и максимально быстрой очистки взлетно-посадочной полосы аэропорт дополнительно приобрел два универсальных снегоуборочных спецавтомобиля и высокопроизводительный шнекороторный снегоочиститель.

«Вся существующая аэродромная техника прошла подготовку к работе в зимний период, был произведен плановый текущий ремонт. Проведено обучение сотрудников предприятия. Таким образом, для работы в зимний период подготовлено 18 единиц снегоуборочной и 3 единицы антиобледенительной спецтехники», – рассказал Андрей Осипов.

«Мы живём в Заполярье, а значит, должны быть готовы к любым аномалиям. Надеюсь, наступающий сезон пройдёт для аэропорта без накладок», – резюмировала Марина Ковтун.

/ Управление по взаимодействию со СМИ /
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