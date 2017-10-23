За 2017 год органы службы занятости населения Мурманской области оказали жителям региона более 90 тысяч услуг

Ситуация на региональном рынке труда стала темой обсуждения на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Мурманской области.



«В текущем году область «в плюсе» по многим показателям. Объем промышленного производства за январь-август вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,6%, в рыбной отрасли отмечен рост на 9,2%, объемы строительных работ увеличились на 2,5%. Объём инвестиций в основной капитал в первом полугодии увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на целых 45%. Мы заключили 14 соглашений о поддержке инвестпроектов, в рамках которых создаются новые рабочие места», – напомнила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.



По информации председателя комитета по труду и занятости Мурманской области Константина Бережного, на сегодня численность зарегистрированных безработных граждан в Мурманской области составляет шесть тысяч человек, что на 10% меньше по сравнению с соответствующей датой прошлого года, уровень безработицы снизился с 1,5% до 1,3%.



За прошедший период 2017 года органы службы занятости населения Мурманской области оказали жителям региона более 90 тысяч услуг в сфере занятости населения, трудоустроено свыше 14 тысяч человек – 57% обратившихся за содействием в поиске работы.



«Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Мурманская область отнесена к числу регионов, достигших высоких показателей по оказанию государственных услуг в области занятости населения, а практика работы региональной службы занятости по профориентации молодежи признана одной из лучших по Северо-Западу России», – отметил Константин Бережный.



«Эту тенденцию необходимо сохранить и развивать», – подчеркнула Марина Ковтун и попросила уделить особое внимание трудоустройству инвалидов.





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