Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
23.10.2017 15:50

За 2017 год органы службы занятости населения Мурманской области оказали жителям региона более 90 тысяч услуг

Ситуация на региональном рынке труда стала темой обсуждения на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

«В текущем году область «в плюсе» по многим показателям. Объем промышленного производства за январь-август вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,6%, в рыбной отрасли отмечен рост на 9,2%, объемы строительных работ увеличились на 2,5%. Объём инвестиций в основной капитал в первом полугодии увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на целых 45%. Мы заключили 14 соглашений о поддержке инвестпроектов, в рамках которых создаются новые рабочие места», – напомнила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

По информации председателя комитета по труду и занятости Мурманской области Константина Бережного, на сегодня численность зарегистрированных безработных граждан в Мурманской области составляет шесть тысяч человек, что на 10% меньше по сравнению с соответствующей датой прошлого года, уровень безработицы снизился с 1,5% до 1,3%.

За прошедший период 2017 года органы службы занятости населения Мурманской области оказали жителям региона более 90 тысяч услуг в сфере занятости населения, трудоустроено свыше 14 тысяч человек – 57% обратившихся за содействием в поиске работы.

«Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Мурманская область отнесена к числу регионов, достигших высоких показателей по оказанию государственных услуг в области занятости населения, а практика работы региональной службы занятости по профориентации молодежи признана одной из лучших по Северо-Западу России», – отметил Константин Бережный.

«Эту тенденцию необходимо сохранить и развивать», – подчеркнула Марина Ковтун и попросила уделить особое внимание трудоустройству инвалидов.


/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.51
Евро = 67.89
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.