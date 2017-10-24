В Мурманске состоялось увлекательное литературно-игровое мероприятие «Праздник первой оценки»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке для второклассников средней общеобразовательной школы № 11 г. Мурманска состоялось увлекательное литературно-игровое мероприятие «Праздник первой оценки».

Юные читатели отправились в волшебную страну, где встретились с Бабешкой-Ягешкой, которая не любила учиться и не хотела ходить в школу. Ребятам удалось перевоспитать ленивую юную колдунью, доказать ей, что учиться – не только полезно, но и интересно. На веселых уроках школьники считали и читали, отгадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки, собирали фигуры сказочных персонажей, а также участвовали в веселых конкурсах и играх.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области