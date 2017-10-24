Северяне напишут «Большой этнографический диктант»

Мурманская область второй раз принимает участие во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Она пройдет в каждом субъекте Российской Федерации накануне Дня народного единства.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики, Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, ГОБУМП «Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе».

В 2016 году в Мурманской области диктант написали 529 человек на 9 площадках. В этом году в нашем регионе будет открыто 16 площадок.

Участниками Диктанта может стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Участники получат 30 одинаковых по уровню сложности тестовых заданий, состоящих из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за 45 минут. За правильные ответы можно будет набрать 100 баллов.

Диктант в Мурманской области пройдет 3 ноября 2017 года.

Регистрация участников начнется в 9 часов 15 минут.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области