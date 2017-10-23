Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет в Мурманском областном краеведческом музее

4 ноября с 18.00-00.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится Всероссийская акция «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет». В этом году культурно-образовательная акция посвящена 100-летию Великой русской революции, Году экологии и Дню народного единства.



На торжественной церемонии открытия акции в 18.00 на площадке перед торцом музея выступит Заслуженный коллектив народного творчества Ансамбль песни и танца «Россия» им. В. М. Ковбасы.



В этот день музейное пространство объединит всех любителей творчества. Посетители получат уникальную возможность стать участником мероприятий, которые включают выступления артистов и специалистов разных направлений искусства — литературы, музыки, театра, живописи, танца.



Любители истории смогут посетить выставку «Революционный держите шаг», тематические лекции и презентацию фильма «Всходы коммунизма» телекомпании ТВ-21. Зрители увидят уникальные кино- и фотодокументы из собраний Государственного центрального музея современной истории России, Мурманского областного краеведческого музея, Государственного архива Мурманской области.



В течение вечера будут проходить интеллектуальные игры: «Краеведческий диктант», «День народного единства. История праздника», «Бросок». Приятным сюрпризом станет лотерея «91 год – 91 приз», в которой сможет принять участие любой посетитель.



В рамках мероприятия гости музея смогут окунуться в мир музыки в исполнении музыкальных коллективов: клуба авторской песни «Пять углов», «Иннсмут» и «GlamMusic».



Творческие мастер-классы подготовили клуб «Розарио» и студия «Артишок». Магазины «Весёлый кот», «Вундеркинд» и «Freshgame» создадут игровое пространство для юных посетителей. Захватывающими представлениями вечера станут фаер-шоу «Иероглиф» и спектакль Мурманского областного театра кукол. Вечер завершит яркое развлекательное представление студии народного европейского танца «Пустошь».



Включенные в программу акции мероприятия пройдут не только в музейных залах, но и на площадке перед музеем.



/Мурманский областной краеведческий музей/



