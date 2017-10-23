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23.10.2017 14:32

Гала-концерт X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества «Трасса» состоится в Коле

28 октября в Коле состоится гала-концерт X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества «Трасса».
Целями фестиваля являются сохранение, приумножение и популяризация нравственных и культурных достижений молодёжи Мурманской области.
В рамках концерта состоятся выступления лауреатов фестивальных площадок 2017 года и обладателей гран-при фестиваля «Трасса» прошлых лет. Ведущими мероприятия выступят Александр Суняев и Егор Банишевский.
В рамках гала-концерта состоится вручение главной награды – гран-при X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества «Трасса».
Место проведения: Кольский районный центр культуры (г.Кола, пр. Защитников Заполярья, 7). Начало в 16.00.
Организаторы приглашают жителей и гостей области на гала-концерт юбилейного фестиваля « Трасса».
Фестиваль проводится в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы. Организатором выступает Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.


/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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