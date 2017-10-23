Гала-концерт X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества «Трасса» состоится в Коле

28 октября в Коле состоится гала-концерт X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества «Трасса».

Целями фестиваля являются сохранение, приумножение и популяризация нравственных и культурных достижений молодёжи Мурманской области.

В рамках концерта состоятся выступления лауреатов фестивальных площадок 2017 года и обладателей гран-при фестиваля «Трасса» прошлых лет. Ведущими мероприятия выступят Александр Суняев и Егор Банишевский.

В рамках гала-концерта состоится вручение главной награды – гран-при X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества «Трасса».

Место проведения: Кольский районный центр культуры (г.Кола, пр. Защитников Заполярья, 7). Начало в 16.00.

Организаторы приглашают жителей и гостей области на гала-концерт юбилейного фестиваля « Трасса».

Фестиваль проводится в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы. Организатором выступает Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.





/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /