Государственные жилищные инспекторы Мурманской области провели выездные проверки исполнения требований выданных предписаний

Так, по требованию инспекции управляющей организацией ООО «ГУЖФ» выполнен локальный ремонт кровли, исключающий залитие лестничной клетки подъезда д. 3 по ул. Стадионная в п. Печенга. Также управляющей организацией выполнены работы по замене ламп накаливания в подъезде д. 5 в нп. Верхнее Луостари Печенгского района.



В адрес инспекции согласно требованию предписания ЖСК «Мурманск 9» представил заключение по результатам проведенного технического диагностирования внутридомового газового оборудования д. 28 по ул. Героев Рыбачьего в Мурманске, в соответствии с которыми оборудование допущено к дальнейшей эксплуатации.



Инспекцией в адрес управляющей организации ООО «УК Мурманремстрой» было направлено предписание с требованием устранить причины залития балконов д. 4 по ул. Щербакова в Мурманске. Требование управляющей организацией выполнено, предписание снято с контроля.



Также специалисты инспекции провели проверку в отношении управляющей организации ООО «Севжилсервис», в адрес которой было направлено предписание с требованием устранить выявленные нарушения. Управляющей организацией работы по восстановлению отделочного слоя фасада д. 30а по ул. К. Либкнехта в Мурманске выполнены, предписание снято с контроля.



В отношении управляющих организаций, не исполнивших требования предписаний инспекции по истечении установленного срока, будут рассмотрены вопросы и возбуждении административного производства, а также о понуждении к исполнению требований предписаний в судебном порядке.







/ Государственная жилищная инспекция Мурманской области /



