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23.10.2017 18:45

Исторический момент для МГТУ, города и региона. В Мурманске состоялось открытие мемориала "На северных рубежах России"

Андрей Зайцев.


Сегодня День разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Неоценимую роль в успешном завершении Петсамо-Киркенесской операции сыграли части и соединения Краснознаменного Северного флота. И сегодня в Мурманском государственном техническом университете открыли военно-исторический мемориал "На Северных рубежах России". На торжественной церемонии - офицеры военного ведомства, гражданские моряки и представители духовенства. Также на открытии подписано соглашение о сотрудничестве между вузом и мурманским филиалом Нахимовского училища.
Командующий Северным флотом Николай Евменов: "В этом году курсанты прошли с отрядом боевых кораблей из Мурманска в Кронштадт, по Севморпути. Участвовали в составе отряда боевых кораблей опять же в мероприятиях боевой подготовки. Не побоюсь этого слова - в освоении Арктики".
Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Знать, насколько история насыщена была нелёгкими боевыми службами. Походами, различными задачами. Это, конечно, должны знать, историю родного флота. И главная задача моего поколения - память передать вам. Чтобы помнили".
Исторический момент для университета, города и региона. Частица Вечного огня, в 75-м году перенесённого от памятника героям 6-й комсомольской батареи к мемориалу Защитникам Советского Заполярья, зажигается в МГТУ. Моряки - военные и гражданские - в лихую годину всегда выполняют одну общую задачу.
Ректор МГТУ Сергей Агарков: "Вся история МГТУ тесно и неразрывно связана с историй Мурманска, с историей Краснознамённого Северного флота морем".
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Это тоже очень важно, ведь мы понимаем, что из стен этого университета выпускаются не только перспективные специалисты, но и молодые люди, которые хорошо знают историю нашей страны и чтят её традиции".
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