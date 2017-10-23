80-летию Северного флота посвящается. В Мурманске состоялось открытие мемориала "На северных рубежах России"

Андрей Зайцев.



80-летний юбилей Краснознамённого Северного флота достойно встретили студенты и курсанты Мурманского государственного технического университета. Да и подарок уникальному воинскому соединению страны преподнесён под стать юбиляру. Настоящий военно-исторический мемориал "На северных рубежах России" на втором этаже центрального корпуса МГТУ. На торжественном открытии так же было подписано соглашение о сотрудничестве между вузом и мурманским филиалом Нахимовского училища. Морское братство Кольского Заполярья ширится.

Командующий Северным флотом Николай Евменов: "В этом году курсанты прошли с отрядом боевых кораблей из Мурманска в Кронштадт, по Севморпути. Участвовали в составе отряда боевых кораблей опять же в мероприятиях боевой подготовки. Не побоюсь этого слова - в освоении Арктики".

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Знать, насколько история насыщена была нелёгкими боевыми службами. Походами, различными задачами. Это, конечно, должны знать, историю родного флота. И главная задача моего поколения - память передать вам. Чтобы помнили".

Исторический момент для университета, города и региона. Частица Вечного огня, в 75-м году перенесённого от памятника героям 6-й комсомольской батареи к мемориалу Защитникам Советского Заполярья, зажигается в МГТУ. Моряки - военные и гражданские - в лихую годину всегда выполняют одну общую задачу.

Ректор МГТУ Сергей Агарков: "Вся история МГТУ тесно и неразрывно связана с историй Мурманска, с историей Краснознамённого Северного флота морем".

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Это тоже очень важно, ведь мы понимаем, что из стен этого университета выпускаются не только перспективные специалисты, но и молодые люди, которые хорошо знают историю нашей страны и чтят её традиции".