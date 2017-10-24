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24.10.2017 13:30

В УФСИН прошли занятия по безопасности дорожного движения

В рамках межведомственного взаимодействия, представители областного ГИБДД провели профилактические занятия с сотрудниками УФСИН России по Мурманской области.

В актовом зале Управления инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения регионального ГИБДД Инна Башмакова довела до присутствующих статистические данные по дорожно-транспортным происшествиям в регионе, осветила последние нововведения в ПДД.
В период межсезонья наиболее актуальной становится тема безопасности на дорогах. По причине первого снега и наличия минусовой температуры сотрудник ГИБДД напомнила автовладельцам о необходимости своевременного перевода автотранспорта на зимний комплект резины.
В своём выступлении инспектор призвала водителей быть внимательными вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, особенно в тёмное время суток, а взрослых пешеходов - в обязательном порядке пользоваться светоотражающими аксессуарами и обеспечить ими своих детей.
В рамках занятия сотрудники посмотрели видеоролики по профилактике дорожно-транспортных происшествий, в частности, - о безопасной перевозке детей в автомобиле.
Подобные занятия в ближайшие дни пройдут во всех учреждениях, подведомственных УФСИН России по Мурманской области. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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