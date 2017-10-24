В УФСИН прошли занятия по безопасности дорожного движения

В рамках межведомственного взаимодействия, представители областного ГИБДД провели профилактические занятия с сотрудниками УФСИН России по Мурманской области.

В актовом зале Управления инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения регионального ГИБДД Инна Башмакова довела до присутствующих статистические данные по дорожно-транспортным происшествиям в регионе, осветила последние нововведения в ПДД.

В период межсезонья наиболее актуальной становится тема безопасности на дорогах. По причине первого снега и наличия минусовой температуры сотрудник ГИБДД напомнила автовладельцам о необходимости своевременного перевода автотранспорта на зимний комплект резины.

В своём выступлении инспектор призвала водителей быть внимательными вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, особенно в тёмное время суток, а взрослых пешеходов - в обязательном порядке пользоваться светоотражающими аксессуарами и обеспечить ими своих детей.

В рамках занятия сотрудники посмотрели видеоролики по профилактике дорожно-транспортных происшествий, в частности, - о безопасной перевозке детей в автомобиле.

Подобные занятия в ближайшие дни пройдут во всех учреждениях, подведомственных УФСИН России по Мурманской области.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области