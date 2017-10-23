Реализацию инфраструктурных проектов Мурманской области на основе концессионных соглашений и соглашений государственно-частного партнерства обсудили в формате «круглого стола»

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин и заместитель губернатора Григорий Стратий приняли участие в работе «круглого стола» на тему «Реализация инфраструктурных проектов Мурманской области на основе концессионных соглашений и соглашений государственно-частного партнерства (ГЧП)» с участием представителей профильных министерств, органов местного самоуправления региона, ПАО «Сбербанк» г. Москва и г. Мурманск, ООО «Сберэнергодевелопмент», Агентства ПМА. Основная цель мероприятия – представление практики реализации концессионных соглашений на территории Российской Федерации и определение перспектив применения данного механизма для развития региональной инфраструктуры.



Участники «круглого стола» сошлись во мнении, что одной из наиболее актуальных проблем в отношении реализации инфраструктурных проектов на основе концессионных соглашений является отсутствие обобщенного опыта по реализации данных проектов, на основе которого и частная, и публичная стороны могли бы принимать взвешенные и продуманные управленческие решения.



В рамках «круглого стола» участники обсудили актуальные задачи развития ГЧП на территории Мурманской области. В фокусе внимания были проекты реконструкции очистных сооружений в ЗАТО Александровск, модернизации объектов теплоснабжения в городе Мурманске, Терском и Кандалакшском районах. ПАО Сбербанк представило «коробочное решение» по реализации концессионных соглашений в сфере теплоснабжения.







/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /





