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23.10.2017 13:37

Реализацию инфраструктурных проектов Мурманской области на основе концессионных соглашений и соглашений государственно-частного партнерства обсудили в формате «круглого стола»

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин и заместитель губернатора Григорий Стратий приняли участие в работе «круглого стола» на тему «Реализация инфраструктурных проектов Мурманской области на основе концессионных соглашений и соглашений государственно-частного партнерства (ГЧП)» с участием представителей профильных министерств, органов местного самоуправления региона, ПАО «Сбербанк» г. Москва и г. Мурманск, ООО «Сберэнергодевелопмент», Агентства ПМА. Основная цель мероприятия – представление практики реализации концессионных соглашений на территории Российской Федерации и определение перспектив применения данного механизма для развития региональной инфраструктуры.

Участники «круглого стола» сошлись во мнении, что одной из наиболее актуальных проблем в отношении реализации инфраструктурных проектов на основе концессионных соглашений является отсутствие обобщенного опыта по реализации данных проектов, на основе которого и частная, и публичная стороны могли бы принимать взвешенные и продуманные управленческие решения.

В рамках «круглого стола» участники обсудили актуальные задачи развития ГЧП на территории Мурманской области. В фокусе внимания были проекты реконструкции очистных сооружений в ЗАТО Александровск, модернизации объектов теплоснабжения в городе Мурманске, Терском и Кандалакшском районах. ПАО Сбербанк представило «коробочное решение» по реализации концессионных соглашений в сфере теплоснабжения.



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