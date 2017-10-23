На 71-м году жизни скончался почетный гражданин Мурманской области Владимир Степанович Селин

Владимир Волков.

В нашем выпуске печальное известие. На 71-м году жизни скончался почетный гражданин Мурманской области, директор Института экономических проблем Кольского научного центра Российской Академии наук, заслуженный экономист России Владимир Степанович Селин. Свой незаурядный талант ученого и руководителя он посвятил развитию экономической науки в Заполярье. За время своей работы ан Кольской земле, он обрел признание, уважение и почет. Слова соболезнования вдове Владимира Селина выразила глава региона Марина Ковтун. "В наших сердцах навсегда сохранится память о Владимире Степановиче Селине – блестящем ученом, ярком организаторе науки, очень добром и отзывчивом человеке", – говорится в телеграмме.