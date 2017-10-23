Губернатор Мурманской области Марина Ковтун собрала экстренный брифинг для журналистов

Елена Сивонен.

На экстренный брифинг губернатора Мурманской области сегодня пригласили представителей всех средств массовой информации. Марина Ковтун сделала заявление. Мы даем полный текст выступления главы региона перед журналистами.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Я пригласила вас сегодня, потому что считаю необходимым публично высказать свою позицию по отношению к событиям последних недель и не только. Во-первых, что касается ареста бывшего заместителя губернатора Игоря Леонидовича Бабенко. Могу сказать только одно: губернатор, как и любое должностное лицо, не вправе комментировать действия правоохранительных и судебных органов до вынесения приговора. Я надеюсь, что следователи однозначно установят все обстоятельства дела, определят степень тяжести и мотивы каждого фигуранта. Мы в этом заинтересовано в первую очередь. Я хочу напомнить слова президента РФ Владимира Владимировича Путина, - у нас стало практикой поднимать информационный шум вокруг, так называемых, резонансных случаев. И не редко этим грешат сами представители правоохранительных органов. Однако, борьба с коррупцией - это не шоу, она требует профессионализма, серьезности и ответственности. До решения суда никто не имеет права выносить вердикты о виновности или невиновности. Вместе с тем я должна заявить, что как глава региона, высшее должностное лицо, а также правительство Мурманской области в целом - испытываем серьезное давление со стороны правоохранительных органов. В том числе оно выражается в массированных запросах, проверках и других акциях устрашения. Здесь используются следующие технологии: в карманные блоги сливается информация, густо замешанная на лжи и приправленная слитыми, якобы, документами служебного пользования. Эти псевдо-сенсации муссируются в блогах, на новостных сайтах и прочей околомедийной среде. А затем становятся поводом к проведению проверок по названным там фактам. И никого уже не волнует, что эти факты лживы, и не находят подтверждения в ходе проводимых проверок. Как говорится, ложечки нашлись, а осадочек остался. Затем идут массированные медиа-атаки, где в дело идут огульные обвинения в коррупции, использовании служебного положения. Лжецы и заказчики, как правило, остаются безнаказанными. Например, и сейчас многие уверены, что мои дети получили теплые местечки за некие налоговые преференции крупным компаниям. В то же самое время такого нет. Никаких преференций, никакой высокооплачиваемой работой взамен на них. Что, кстати, также подтвердили проведенные проверки. И таких примеров и вы, и я назовем с десяток и больше. Получается как в старом анекдоте: появляется информация, что я верблюд, и мне надо собрать справки, что "А" - я не верблюд; "Б" - я не двугорбый верблюд. Но это уже никого не интересует, истина не интересна, интересен сам вброс, и цель- этого вброс фейка. Отрадно, что правоохранительные органы столь оперативно и усердно реагируют на такого рода сигналы. Странно только, что так избирательно: на инспирированные запросы, публикации в "желтой" прессе, в основном, связанные с губернатором и органами исполнительной власти субъекта. Считаю, что правоохранители должны беспристрастно нести свою службу. К слову, вы лучше меня знаете, в региональных СМИ периодически появляются материалы, достойные более серьезной реакции правоохранителей. Однако, этого по какой-то причине не происходит. Но если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно, говорил Владимир Маяковский. И это действительно так. Я связываю такое беспрецедентное давление с нашей принципиальной позицией по целому ряду вопросов. В том числе, по вопросу приватизации имущества на территории города Мурманска, аффилированности ряда коммерческих структур к муниципальным чиновникам. Очевидно мне не прощают и наведение порядка на рынке топливно-энергетического комплекса. Я не могу расценивать эти действия иначе, как политический заказ и травлю с целью дискредитировать существующую власть и вынудить меня покинуть пост главы субъекта. Этого не будет. Решение о судьбе главы субъекта принимает президент РФ. Вместе с тем я не исключаю усиления давления в отношение меня, моих близких и членов моей команды. Как глава региона, я не имею права оставлять эти действия без реакции. Я не буду сидеть сложа руки. Я непременно доведу свою позицию до высшего руководства страны и руководства правоохранительных органов. Такие возможности у меня есть. Спасибо за внимание".