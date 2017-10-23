Инспекторы ОБ ДПС предупреждают: действия водителей на перекрестках Мурманска создают аварийные ситуации!

За последние 10 дней не территории города Мурманска зафиксировано более 300 столкновений транспорта и 17 ДТП с пострадавшими, в которых получили травмы более 20 человек: опрокидывание, наезд на препятствие, наезды на пешеходов.

2/3 всех дорожных происшествий - это столкновения, значительное количество которых объясняется не только изменением погодных условий и несознательностью водителей, не заменивших летнюю резину на зимнюю.

Инспекторы предупреждают: проезд любого перекрестка требует от водителя повышенного внимания. А если перекресток нерегулируемый, да еще на нем осуществляют движение и пешеходы, то маневры в таких местах становятся для водителей настоящим экзаменом на концентрацию и неукоснительное выполнение всех ПДД.

Самыми частыми причинами столкновений на перекрестках становятся действия водителей, совершающих левый поворот или разворот, не предоставив преимущество движущемуся встречному транспорту, или, не убедившись, что автомобили, движущиеся в попутном направлении, не совершают аналогичный маневр.

Так, не предоставление водителем автомобиля "ГАЗель", выполнявшим левый поворот на перекрестке пр.Г. Североморцев – ул. Хлобыстова, преимущества в проезде во встречном направлении автомобилю «Лада Приора», стало причиной столкновения, в котором пострадали водитель и 2 пассажира автомобиля Лада.

На особенно оживленных перекрестках некоторые водители даже с затруднением определяют правило правой руки для движущихся потоков.

Поэтому инспекторы ОБ ДПС советуют водителям, даже опытным и уверенным в своем водительском мастерстве, не подвергать необоснованному риску участников дорожного движения: не спешить и не начинать маневры, не убедившись в отсутствии встречного транспорта. Особенно опасна спешка и излишняя самоуверенность при неблагоприятные дорожных условиях и недостаточной видимости по причинам непогоды и отсутствия освещения.

Начинающим автомобилистам нелишним будет перед поездками запланировать маршрут движения и с помощью различных современных Интернет-приложений заранее ознакомиться с его особенностями (направлением главной и второстепенных дорог, движением по полосам, расположением пешеходных переходов и др.) Это позволит избежать излишних экстренных перестроений, нервозности и создания аварийных ситуаций.



/ОБ ДПС ГИБДД/



