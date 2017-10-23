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23.10.2017 12:35

Создание на территории Мурманской области современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами обсудили в Министерстве природных ресурсов и экологии России

В Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации состоялось заседание рабочей группы «Обеспечение экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов» в составе Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. В ходе заседания рассмотрены вопросы совершенствования механизмов финансово-экономического стимулирования охраны окружающей среды в Арктической зоне Российской Федерации, а также радиоэкологической реабилитации региона.

Участники рабочей группы рассмотрели вопрос создания на территории Мурманской области системы обработки, размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) на основе концессионного соглашения.

Построение современной системы обращения с отходами является одной из основных задач по обеспечению экологической безопасности Мурманской области. В рамках заключенного в 2013 году между Мурманской областью и АО «Управление отходами» концессионного соглашения на территории Мурманской области осуществляется создание современной системы обращения с ТКО в составе мусоросортировочного комплекса, полигона ТКО и сети мусороперегрузочных станций.

Открытие первых объектов – мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО в сп Междуречье состоится в декабре 2017 года.

Реализация проекта позволит обеспечить население, действующие и вновь вводимые в эксплуатацию предприятия и организации, осуществляющие свою деятельность в северной части Мурманской области, современными мощностями по обработке и размещению ТКО.



/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /
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