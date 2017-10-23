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23.10.2017 17:20

Предпринимателю, привлеченному по постановлению прокурора Печенгского района к административной ответственности в виде штрафа, удвоили наказание за неуплату штрафа в срок

10 марта 2017 года прокуратурой Печенгского района была проведена проверка деятельности одного из ресторанов-клуба, расположенного в г.Заполярный.

Проведённой проверкой выявлены нарушения действующего законодательства о лицензировании и о защите прав потребителей, выразившиеся в продаже алкогольной продукции без лицензии и акцизных марок.
В связи с указанными нарушениями 06 июня 2017 года Арбитражный суд Мурманской области по постановлению прокурора Печенгского района привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности за торговлю алкогольной продукцией без лицензии по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей.
Кроме того, 17 мая 2017 года мировой судья судебного участка №1 Печенгского района по постановлению прокурора района привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности за реализацию алкогольной продукции без акцизных марок по ч.4 ст.15.12 КоАП РФ в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.
Вместе с тем, в установленный в решениях шестидесятидневный срок индивидуальный предприниматель штрафы не оплатила, в связи с чем 11 октября 2017 года мировой судья судебного участка №1 Печенгского района привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности по ст.20.25 КоАП РФ и назначил ей наказание в виде двукратного размера первоначальной суммы штрафов – 8 тыс. рублей и 10 тыс. рублей соответственно.
При повторном уклонении от исполнения административных наказаний судьей может быть назначено наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до пятидесяти часов.

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