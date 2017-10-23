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23.10.2017 16:05

Сегодня - Международный день снежного барса

Состоявшийся в октябре 2013 года в Бишкеке Всемирный форум по сохранению снежного барса положил начало новому празднику – Международному дню снежного барса, отмечаемому с той поры ежегодно 23 октября. Снежный барс известен иначе как ирбис. Это уникальное животное занесено в Красную книгу по причине своей малочисленности и риска оказаться в числе вымирающих видов. Контроль за численностью популяции редкого животного осуществляется в странах, территории которых захватывают среду обитания ирбиса, в том числе посредством фотоловушек, в связи с крайней осторожностью этой красивой дикой кошки. Общая же численность популяции снежного барса колеблется в районе 7,5 тысяч особей. От нашей страны в форуме приняли участие представители Русского Географического Общества, Российской Академии Наук, Министерства Природы, а также заповедников. Результатом обсуждений стало принятие 23 октября 2013 года программы по сохранению уникального животного, оформленной в виде Декларации. Дата принятия этой Бишкекской декларации и была выбрана в качестве даты для учреждения сегодняшнего праздника. Если говорить о семействе кошачьих, то в 2012 году была принята программа «Дикие кошки Южной Сибири», нацеленная на сохранение таких животных, как манул, рысь, снежный барс. На Алтае проводится свой День снежного барса, в рамках которого среди школьников проходят экологические конкурсы, конкурсы рисунков и поделок, флешмобы на темы «Снежный барс – легенда гор», «Спасём ирбиса!». Многие общественные деятели, а также деятели культуры и искусства выступают в поддержку усилий мирового сообщества на поприще защиты животного мира.

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