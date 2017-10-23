Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
23.10.2017 16:40

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2017»

С 11 по 13 октября 2017 года в г. Мурманске состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2017» – «Учитель здоровья Мурманской области – 2017».

Организаторами конкурса выступили Министерство образования и науки Мурманской области, государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской области «Институт развития образования».
Конкурс направлен на повышение профессиональной компетентности педагогов в области формирования культуры здоровья у учащихся, развитие готовности к внедрению здоровьесберегающих и здоровьеформирующих образовательных технологий, совершенствование инновационной деятельности и повышение качества образования на основе улучшения физического, социального и духовного здоровья подрастающего поколения Мурманской области в условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта.
В ходе конкурсных испытаний участники конкурса представили эффективный опыт формирования здорового образа жизни учащихся, провели фрагменты занятий, уроков, внеклассных мероприятий, демонстрирующие профессиональные навыки педагога по сохранению и   укреплению здоровья учащихся. Лауреаты конкурса провели творческие импровизации на тему «Культура здоровья»  в форме групповой работы с учащимися, флэш-моба, драматизации.
Жюри высоко оценило профессионализм лауреатов конкурса: Мещеряковой Ирины Геннадьевны, учителя начальных классов гимназии № 1 ЗАТО г. Североморска и Хайрулиной Анастасии Владиславовны, учителя информатики и ИКТ школы № 10 г. Кандалакши.
Абсолютный победитель конкурса – Санжапова Анна Игоревна, учитель физической культуры школы № 11 г. Мурманска, представит Мурманскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья России – 2017» в г. Воронеже в ноябре 2017 года. 

Министерство образования и науки Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.51
Евро = 67.89
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.