Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2017»

С 11 по 13 октября 2017 года в г. Мурманске состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2017» – «Учитель здоровья Мурманской области – 2017».

Организаторами конкурса выступили Министерство образования и науки Мурманской области, государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской области «Институт развития образования».

Конкурс направлен на повышение профессиональной компетентности педагогов в области формирования культуры здоровья у учащихся, развитие готовности к внедрению здоровьесберегающих и здоровьеформирующих образовательных технологий, совершенствование инновационной деятельности и повышение качества образования на основе улучшения физического, социального и духовного здоровья подрастающего поколения Мурманской области в условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта.

В ходе конкурсных испытаний участники конкурса представили эффективный опыт формирования здорового образа жизни учащихся, провели фрагменты занятий, уроков, внеклассных мероприятий, демонстрирующие профессиональные навыки педагога по сохранению и укреплению здоровья учащихся. Лауреаты конкурса провели творческие импровизации на тему «Культура здоровья» в форме групповой работы с учащимися, флэш-моба, драматизации.

Жюри высоко оценило профессионализм лауреатов конкурса: Мещеряковой Ирины Геннадьевны, учителя начальных классов гимназии № 1 ЗАТО г. Североморска и Хайрулиной Анастасии Владиславовны, учителя информатики и ИКТ школы № 10 г. Кандалакши.

Абсолютный победитель конкурса – Санжапова Анна Игоревна, учитель физической культуры школы № 11 г. Мурманска, представит Мурманскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья России – 2017» в г. Воронеже в ноябре 2017 года.

Министерство образования и науки Мурманской области