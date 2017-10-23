В Мурманске полицейскими установлен подозреваемый в краже у знакомого

В полицию обратился мурманчанин, 1997 года рождения, с заявлением о краже. Молодой человек рассказал полицейским, что после поездки со своими знакомыми на автомобиле, он обнаружил пропажу принадлежащего ему мобильного телефона «Самсунг». Причиненный материальный ущерб составил почти 9 тысяч рублей. В краже имелись основания подозревать одного из молодых людей, с которыми находился потерпевший в момент совершения преступления.

В ходе проведения специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску совместно с участковым уполномоченным полиции установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 19-летний неработающий мурманчанин. Молодой человек ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Он признался в содеянном. Воспользовавшись тем, что мобильный телефон выпал из кармана знакомого, он подобрал и похитил его.

Похищенный мобильный телефон злоумышленник успел продать.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

УМВД России по городу Мурманску