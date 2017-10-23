Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
23.10.2017 16:20

В Мурманске полицейскими установлен подозреваемый в краже у знакомого

В полицию обратился мурманчанин, 1997 года рождения, с заявлением о краже. Молодой человек рассказал полицейским, что после поездки со своими знакомыми на автомобиле, он обнаружил пропажу принадлежащего ему мобильного телефона «Самсунг». Причиненный материальный ущерб составил почти 9 тысяч рублей. В краже имелись основания подозревать одного из молодых людей, с которыми находился потерпевший в момент совершения преступления.

В ходе проведения специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску совместно с участковым уполномоченным полиции установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 19-летний неработающий мурманчанин. Молодой человек ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Он признался в содеянном. Воспользовавшись тем, что мобильный телефон выпал из кармана знакомого, он подобрал и похитил его.

Похищенный мобильный телефон злоумышленник успел продать.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

УМВД России по городу Мурманску
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.51
Евро = 67.89
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.