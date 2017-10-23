Более 70 представителей муниципалитетов Мурманской области пройдут обучение на семинаре о доступе НКО на рынок услуг в социальной сфере

27 октября в региональном правительстве состоится обучающий семинар для органов местного самоуправления на тему «Обеспечение доступа негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере». Семинар организован региональным Минэкономразвития совместно с Минобрнауки, Минсоцразвития, Комитетом по культуре и искусству, Комитетом по физкультуре и спорту Мурманской области.

В рамках мероприятия профильные органы власти региона в социальной сфере поделятся с коллегами из муниципалитетов опытом реализации успешных проектов по передаче услуг, финансируемых из бюджетных средств, на исполнение бизнесу и НКО.

В программу включены следующие отраслевые блоки: конкурсное распределение объемов муниципальных услуг дополнительного образования детей; развитие негосударственного сектора присмотра и ухода за детьми; практика включения негосударственных поставщиков услуг в государственную систему социального обслуживания населения; обеспечение доступа негосударственных организаций, в т.ч. социально ориентированных НКО, к предоставлению услуг в сфере культуры, финансируемых из бюджетных источников; привлечение негосударственных поставщиков к организации мероприятий в сфере физической культуры и спорта.

В настоящее время в регионе в соответствии с федеральными установками реализуются три отраслевых проекта, предусматривающих доступ негосударственных организаций на рынки услуг в сферах социального обслуживания пожилых и инвалидов, дополнительного образования детей, культуры. Подготовлены к запуску проекты в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта.

Муниципалитеты являются активными участниками проводимых мероприятий. В 2017 году ряд территорий включены в проекты отраслевых органов власти в качестве «пилотов». В дальнейшем успешные практики будут масштабированы на территории всего региона.

Обучающий семинар пройдет 27 октября в малом зале заседаний Правительства Мурманской области с 10.30 до 13.30и соберет более 70 представителей администраций городских округов и районов Мурманской области.



/ Министерство экономического развития Мурманской области /