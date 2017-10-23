В шорт-лист X международного кинофестиваля «Cеверный Характер» вошли 52 работы

С 23 по 25 ноября в Мурманске пройдет X международный кинофестиваль «Северный Характер». Оргкомитет кинофестиваля объявил короткий список претендентов на награды творческого состязания. Всего в конкурсную программу было заявлено 118 работ, в шорт-лист вошли 52 из них.

Самой популярной номинацией оказалась «Короткометражный фильм» - в нее заявились 48 работ, после работы экспертного совета часть из них отсеялась, а некоторым пришлось сменить номинацию. Самыми многочисленными оказались номинации «Документальный фильм» и «Короткометражный игровой фильм» - в них представлено по 12 фильмов. В конкурсе также примут участие 7 работ документалистов-дебютантов, 6 телевизионных программ, 4 очерка, 5 программ о культуре и 6 – о или для молодежи.

Участвовать в фестивале стремятся журналисты и режиссеры не только из северных стран. В этом году заявки пришли из разных регионов России, а также из Норвегии, Швеции, Эстонии, Белоруссии, Ирака, Ирана, Узбекистана, Индии, Италии, Великобритании, Германии, Нигерии и Грузии.

Главной наградой конкурса является Гран-при кинофестиваля. В каждой номинации жюри может отметить четыре работы: победителя и обладателей дипломов I, II и III степени. Жюри также выносит решение по двум специальным призам «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая операторская работа». Вручение наград пройдет 25 ноября 2017 года – в заключительный день работы фестиваля.

Список работ, вошедших в шорт-лист, размещен на официальном сайте международного кинофестиваля «Cеверный Характер».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области