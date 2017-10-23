Сотрудники Росгвардии раскрыли кражу в одной из общеобразовательных школ г. Мурманска

В 8 часов утра на пульт центра оперативного управления нарядами ОВО по г. Мурманску поступил сигнал «тревога» с одной из общеобразовательных школ Первомайского округа г. Мурманска. Дежурный центра незамедлительно направил на объект наряд группы задержания для выяснения причин нажатия кнопки тревожного сообщения.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Рогвардии выяснили, что кнопку экстренного вызова нажал охранник школы, который обнаружил следы проникновения через окно. Совместно с работниками учебного заведения сотрудники вневедомственной охраны просмотрели записи системы видеонаблюдения, на которых был запечатлен момент, как двое неизвестных проникли через окно одного из кабинетов и совершили хищение моноблока, компьютерной мыши и клавиатуры. Работники образовательного учреждения при просмотре записей узнали одного из злоумышленников. Им оказался выпускник данного заведения. Совместно с директором школы сотрудники Росгвардии подняли личное дело выпускника, установили его личность и получили информацию о месте проживания. Данную информацию наряд группы задержания передал ближайшим нарядам для организации выезда по месту жительства подозреваемого. В квартире по ул. Щербакова сотрудники Росгвардии и выявили подозреваемого 1998 года рождения, там же было обнаружено похищенное. На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа.

В ходе разбирательства молодой человек пояснил, что кражу совершил вместе с другом, приметы которого и возможный адрес его проживания передал сотрудникам Рогвардии. Данная информация была незамедлительно передана нарядам групп задержания ОВО по г. Мурманску. По указанному задержанным адресу был обнаружен второй подозреваемый 1998 года рождения. На место задержания также была вызвана следственно-оперативная группы.

В настоящее время в отношении молодых людей сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.