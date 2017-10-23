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23.10.2017 11:34

Школьники исторической столицы Северного флота – Полярного вступили в Юнармию

В исторической столице Северного флота – гарнизоне Полярный состоялись торжественные церемонии приёма школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Мероприятия прошли в школах города и Центре дополнительного образования детей.

Клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству дали 104 ученика 5 и 7 классов школы №1 им. М.Погодина, школы №2 и гимназии Полярного. Красные береты, значки и удостоверения юнармейцам вручили представители командования Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.
Первыми присягу юнармейцев в Полярном в прошлом году приняли 10 гимназистов. Теперь в полярнинском юнармейском отряде состоит 157 школьников.
В октябре 2016 года юнармейцы из Полярного принимали участи V Международном слете кадет России и зарубежья «Кадетское содружество» в Санкт-Петербурге, а месяц назад они победили в областной военно-спортивной игре «Зарница».
В настоящее время юные полярнинцы усиленного готовятся к IX Всероссийской Военно-спортивной игре «Кадеты Отечества – 2017», которая состоится в г. Москве. Юнармейцы сдают нормы ГТО, тренируются метать гранату и стрелять из пневматической винтовки, учатся оказывать первую медицинскую помощь и совершенствуют знания отечественной военной истории.

Пресс-служба Северного флота
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