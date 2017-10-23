Житель Североморска не хотел выселяться из арендованной квартиры

В отделе судебных приставов ЗАТО г. Североморск на исполнении находилось исполнительное производство, возбужденное на основании исполнительного листа, выданного по иску комитета имущественных отношений г. Североморска к жителю города о признании утратившим право пользования жилым помещением и выселении его без предоставления другого жилья.

На направленное в адрес должника постановление о возбуждении исполнительного производства гражданин не реагировал, по повесткам не являлся, при неоднократных выходах в адрес пребывания двери судебному приставу не открывал. По словам соседей, в квартире никто не проживает уже больше года.

Направленные требование об исполнении решения суда в 5-ти дневный срок и предупреждение о последствиях его неисполнения (о принудительном выселение в отсутствии должника), оставлены должником без внимания.

В соответствии с действующим законодательством судебный пристав принял решение о вскрытии жилого помещения и принудительном выселении без участия должника. К исполнительным действиям были привлечены органы МВД, управляющая компания и представитель взыскателя.

Вскрытие происходило ранним утром. Чашка с недопитым теплым чаем, оставленная в кухне на столе, вызвала удивление всех присутствующих. Описав имущество, находящиеся в квартире, закрыв дверь на замок, судебный пристав оставил должнику в почтовом ящике уведомление о том, где и каким образом тот может получить свое имущество.

Раним утром следующего дня мужчина уже стоял у кабинета судебного пристава с целью получения своего имущества. Квартира передана по акту приема-передачи взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области