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23.10.2017 11:29

Алексей Тюкавин представил предложения региона на заседании рабочей группы «Развитие промышленности и технологий» в составе Госкомиссии по вопросам развития Арктики

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин представил предложения Мурманской области на заседании Рабочей группы «Развитие промышленности и технологий» в составе Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, которое состоялось в рамках V Международного форума «Арктические проекты – сегодня и завтра» в Архангельске.

В обсуждении вопросов повестки заседания рабочей группы под председательством заместителя министра промышленности и торговли России Василия Осьмакова также принимали участие представители Минэкономразвития России, Минтранса России, арктических субъектов Российской Федерации и другие.

Ключевой темой мероприятия была дальнейшая реализация государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» и инфраструктурное обеспечения опорных зон развития в Арктике, в том числе и Кольской опорной зоны.

В рамках заседания рабочей группы рассмотрены вопросы удовлетворения потребностей проектов, предложенных регионом в рамках Кольской опорной зоны развития, в транспортной инфраструктуре, а также в дополнительных мерах господдержки, таких как установление особых (льготных) условий ценообразования на энергоресурсы, снижение суммы разового платежа за пользование недрами и предоставление недропользователям рассрочки по его уплате, а также распространение на территории Арктической зоны РФ особого порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых. 

Председательствующий на заседании рабочей группы замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков поддержал предложение Мурманской области по установлению особых (льготных) условий ценообразования на объёмы электроэнергии, потребляемые сверх сформированного при конкурентном отборе мощности баланса потребления.

/ Министерство экономического развития Мурманской области /
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