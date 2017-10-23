Молодые северяне завоевали различные награды на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи

Мурманская область завершила участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов, который проводился с 14 по 22 октября в Сочи. Регион представляли делегации участников и волонтёров в составе 45 и 36 человек соответственно. Ежедневно мурманчане посещали лекции и мастер-классы известных российских и зарубежных спикеров, знакомились с представителями делегаций разных стран и участвовали в культурной и спортивной программе.

21 октября прошла церемония закрытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Грандиозное шоу «Россия» познакомило собравшихся с культурным многообразием народов, населяющих нашу страну, а затем в Ледовом дворце «Большой» прошло итоговое представление, главными героями которого стали сами участники форума.

Представители Мурманской области не уехали с фестиваля без наград. Мурманчанка Екатерина Толмачева выиграла массовый забег среди участников фестиваля на дистанции 4000 метров, Артём Селивёрстов из Ковдора и Алина Васенёва из Мурманска стали призёрами экстремального заезда на велосипедах; Роман Карлов из Полярных Зорь в составе межрегиональной команды стал «бронзовым» призёром турнира по популярной многопользовательской игре «World of Tanks».



/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /