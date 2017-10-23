В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке откроется выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом»

25 октября в 17.30 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, 30, отдел искусства и творчества) откроется выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

На выставке будут представлены 22 куклы, изготовленные учащимися Детской школы искусств № 3 г. Мурманска. Экспонаты - герои детских книг, выполненные в разных техниках: бумагопластика, папье-маше и других. На открытии выставки будут присутствовать авторы кукол.

Выставка будет работать до 29 декабря.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области