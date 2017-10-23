Новейшие медицинские технологии в теории и на практике. В Мурманск прибыл один из лучших челюстно-лицевых хирургов Павел Митрошенков

Елена Ямаш.

Один из лучших челюстно-лицевых хирургов России - Павел Митрошенков - провел семинар для заполярных врачей. Обучение новейшим методикам организовано на базе мурманского многопрофильного центра имени Пирогова. Слушатели - специалисты больниц и поликлиник Мурманской области. Тема - базовые принципы лечения травм и деформаций лица. Теория и практические занятия. Павел Митрошенков уже несколько лет сотрудничает с мурманской "Пироговкой".

Доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии РУДН, кандидат медицинских наук Павел Митрошенков: "Это лечебное учреждение обладает определенным потенциалом технического оснащения. То есть, передовые технологии, набор инструментов специальных".

С сегодняшнего дня Павел Митрошенков совместно с хирургами мурманской "Пироговки" проведет серию операций по исправлению дефектов и врожденных аномалий прикуса. Они относятся к высокотехнологичным и дорогостоящим видам медицинской помощи. К слову, для пациентов, такие вмешательства, значительно улучшающие качество жизни, бесплатны.

Директор мурманского многопрофильного центра имени Н.И. Пирогова ФМБА России Олег Минин: "Эти операции обычно проводятся на территории Москвы, Санкт-Петербурга, крупнейших центров. Но мы основной упор делаем на оказание именно редких видов медицинской помощи, которые не оказываются на территории Мурманской области. На данный момент мы располагаем практически всеми возможностями для того, чтобы оказать как с технической стороны, так и со стороны квалификации наших специалистов, высококвалифицированную медицинскую помощь в нашем центре".