Высокопрочный чугун с шаровидным графитом. В Североморске торжественно запустили одну из двух главных водных артерий

Любовь Дубова.

В Североморске торжественно запустили одну из двух главных водных артерий. Новый двухкилометровый участок магистральной трубы проложен от реки Ваенга. Выполнен из инновационного материала. Высокопрочный чугун с шаровидным графитом крепче стали, коррозия и деформация из-за перепадов температур исключены, заявляют производители. Такой водовод за Полярным кругом первый. Срок безремонтной работы до 150 лет.

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков: "И это действительно уникальное событие для Североморска, для вашего предприятия и для всей Мурманской области в целом. Самое главное, что будет для нас, для жителей Североморска, - это то, что вода, которая поднимаемая в квартиры жителей, она будет чище, экологичнее и думаю, приятнее для употребления".

Представитель компании производителя (г. Санкт-Петербург) Владимир Угрюмов: "Русские люди делают очень много в первый раз. Может быть рискуя, но этот расчет оправдывается очень здорово. Первый самолет Можайского взлетел у нас, первый космонавт был у нас. Первая труба чугунная такого диаметра из чугуна с шаровидным графитом, в Заполярье, проложена у вас".

Прежний водовод заложен при строительстве города, более 60 лет назад, и честно отслужил свой срок. Работа над обновлением участка велась, по меркам специалистов, очень быстро. Буквально с сентября прошлого года. Это один из этапов обновления всей системы водоснабжения флотской столицы.

Директор МУП "Североморскводоканал" Александр Каменев: "В этом году мы начали поздно, потому что снежный покров у нас в июле месяце закончился, поэтому и водовод был уложен к началу октября. Надеюсь, что мы больше сюда ближайшие десятилетия приезжать не будем - на устранение аварий".