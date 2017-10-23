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23.10.2017 12:00

В областном центре подвели первые итоги реорганизации акушерско-гинекологических учреждений Мурманска

Анастасия Русинова.

Подведены первые итоги реорганизации акушерско-гинекологических учреждений Мурманска. Год назад все женские консультации были переданы в ведение городской больницы. Например, раньше из-за нехватки специалистов в филиале на Лобова, попасть на прием к врачу было сложно. Теперь свободная запись через Интернет на 2 недели вперед. В любой момент можно обратиться за помощью в регистратуру. Улучшилась кадровая обстановка - в штате двое новых специалистов. В каждом отделении города есть свой кабинет УЗИ, работает психолог. Теперь прямо в консультации, а не в аптеках как раньше, выдают смеси и необходимые лекарства.
Заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова: "Та работа, которая проведена уже не только по укомплектованию, но и по приведению к тем комфортным условиям для женщин, для беременны женщин, мы ее оцениваем очень высоко".
Положительные отзывы пациенток позволяют говорить о планах на будущее. В ближайшее время в женских консультациях будут открыты кабинеты доврачебной помощи. Они должны развести работу врача и акушера. Кроме того, организуется взаимодействие со специалистами узкой направленности - ЛОРом и окулистом. Здесь поддержку ожидают со стороны городской больницы. Более доступными станут и осмотры стоматологов.
Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Александр Залесный: "Женщинам беременным не придется самостоятельно ходить, стоять в очередях, ходить в стоматологические поликлиники. Мы организационно решили эту проблему, так что нам будут выдавать номерки врачи-стоматологи и мы будем выдавать эти номерки в наших женских консультациях".
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