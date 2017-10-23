Общими силами. В Североморске открыли "Народный" сквер

Любовь Дубова.

В североморском авиагородке торжественно открыли "Народный" сквер. Он появился на месте пустыря, который долгое время был стихийной парковкой. Благоустройство территории - инициатива жителей микрорайона. Самые активные приняли участие в открытом голосовании. Софинансирование от населения - одно из условий программы поддержки местных инициатив. Североморцы сами собрали на сквер более 200 тысяч рублей. Деньги также выделила область, муниципалитет и предприниматели.

Блиц-опрос: "Очень рада, что люди видят, во что это воплотилось, хочется и дальше оформить эту площадь. Нам очень не хватает здесь детской площадки, потому что здесь магазин "Детский мир". Тут могут на детской площадке папы с детьми погулять, пока мамы ходят в магазин".

В сквере появился и свой арт-объект. Его уже назвали памятником "Инициативе". Камень, который не получилось убрать с территории, теперь украшают ладошки тех, кто приложил руку к созданию "Народного сквера".

Представитель инициативной группы Валерия Шатецкая: "Потом мы планируем поставить монетку, как символ того, что с миру по нитке собирали, и будет памятная табличка".

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков: "Этот ваш первый шаг городом будет поддержан. Уже есть проект на развитие этого парка дальше, на установление здесь детских игровых площадок. Я вам обещаю, что мы это дальше продолжим, и всем спасибо, все молодцы, очень здорово. И вы пример для всех остальных жителей города".





