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23.10.2017 11:40

"Что? Где? Когда?" в революционных красках. В Мурманске прошел 17-й турнир интеллектуальных игр

Елена Сивонен.

Яркий, красный, революционный. Таким стал 17-й турнир по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?" на Кубок Губернатора Мурманской области. Концепция, приурочена к большому историческому событию, - 100-летию Октябрьской революции. Соответствующий и антураж - несколько тематических фотозон. Каламбур на известный советский фильм - плакат Левин в октябре. И фотография Бориса Левина - главного судьи чемпионата. Даже музыкальные заставки на мотивы знаменитых революционных мелодий. Участники турнира, а это 70 команд из 7 муниципалитетов региона, а также из Москвы, - идею поддержали.
Заместитель министра по внутренней политики и массовым коммуникациям Мурманской области Михаил Шилов: "Пионеры, комсомольцы - 100-летие революции. И под этой эгидой проводится сегодня 17-й уже по счету интеллектуальный красивый фестиваль... По-другому не могу сказать".
Председатель организационного комитета турнира по интеллектуальным играм на Кубок Губернатора Мурманской области, президент клуба интеллектуальных игр "Полярная сова" Максим Кукушкин: "Команды пришли в основном, в красном, подчеркнув то, что они помнят эту большую дату в жизни нашей страны. Настроение у всех яркое, все настроены на борьбу и на победу и на максимально хорошие результаты".
Первый разминочный вопрос по истории нашего края от главы региона Марины Ковтун. Кто был адресатом телеграмм под номерами почтовых отправлений 198 и 199? То, что это моряки Мурманского морского пароходства и промысловых флотов, знали далеко не все. Основной блок вопросов - от ведущего и главного судьи турнира, игрока телеклуба "Что? Где? Когда? Бориса Левина. По итогам турнира, абсолютным чемпионом стала мурманская команда "Норманны".
Главный судья турнира по интеллектуальным играм на Кубок Губернатора Мурманской области, игрок телеклуба "Что? Где? Когда?" Борис Левин: "Чем больше наград и регалий, тем судить легче, потому что больше авторитета. Если даже ты не прав, можно сделать вид, что прав. А на самом деле, всегда очень интересно судить такие турниры, когда так много команд, так много юных, в том числе лиц. Они смотрят на тебя, как на истину в последней инстанции. И ты понимаешь, что от твоего решения зависит чья-то игровая судьба. Это накладывает ответственность, но и поднимает тебя самого, как главного судью такого масштабного турнира".
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