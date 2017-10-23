Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. "Заполярье - 2017" - в Мурманском областном художественном музее

Артем Дашевский.

В областном художественном музее открылась выставка "Заполярье - 2017". Ежегодная экспозиция художников Кольского Севера - своеобразный творческий отчет мастеров изобразительного искусства, итог работы за 12 месяцев. В этом году ключевая тема - Север. Представлены живопись, графика, декоративно-прикладное искусство - всего около ста работ.

Заслуженный художник РФ, председатель Мурманского отделения "Союза художников России" Александр Феофилактов:

"Относительно других годов эта выставка более спокойная, более ровная, без взрывов и падений. Могу сказать о некоторых членах союза, которые участвовали в этом году в пленэре, который проводился на Белом море. У нас присутствовали 13 городов. Вплоть до того, что были Пермь, Калининград. Питер и Москва и, конечно, весь Северо-Запад".

Участие принимают как известные живописцы и графики, так и начинающие художники. Выставка "Заполярье-2017" проводится областным художественным музеем совместно с региональным отделением "Союза художников России" при поддержке профильного комитета областного правительства.





