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23.10.2017 11:20

Самый спортивный, творческий, любимый - "Мой папа - лучший!" В мурманской "Кировке" силами померились главы семей со всего Заполярья

Любовь Дубова.

Самый спортивный, творческий, любимый "Мой папа - лучший!" В ДК Кирова собрались отцы со всего Заполярья. На участие в ежегодном областном конкурсе отважились 11 человек. Главы семей из Североморска, Мончегорска, Кольского района и Полярных зорь. Опытные и новички. Подготовка потребовалось основательная. В состязании несколько этапов - визитная карточка "Папа может всё", "Талант-шоу" и дефиле "Семья супергероя".
Методист Дворца культуры и народного творчества им.С.М. Кирова Александра Хаверева: "И сегодня мы не столько узнаем, какой же папа самый лучший, они уже молодцы, они уже лучшие, потому что они пришли, не побоялись участвовать в конкурсе. Папы, конечно, боятся, по одной простой причине, потому что папа - не мама".
Конкурс показал - папы Кольского Заполярья успешно справляются не только со своими родительскими обязанностями. Они - пример для всех, и в первую очередь для своих детей. Победителями стали сразу трое лучших - из Мурманска и Североморска.
Анатолий Сергеевич Никитин (г. Полярные Зори): "Мы второй раз участвуем. - А что привело? - Интерес какой-то, интересно участвовать, интересно с детьми. Семья есть семья. Дети - это самое-самое, а внуки еще больше".
Алиса Калмакова (г. Полярные Зори): "Почему твой дедушка лучший? Потому что он нас развлекает и покупает разные вкусняшки".
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