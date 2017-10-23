В длинных сарафанах, с самодельным мячом - по свежему снегу. В Мурманске прошел матч по саамскому футболу

Любовь Дубова.

В сарафанах, с мячом, да по свежему снегу. В женский саамский футбол играют дети. Матч для ребят из центров помощи. Десятиминутный тайм. На поле команды из Мурмашей, Кильдинстроя и Шонгуя. Гостей принимает мурманский детский дом "Ровесник". Матч для девчонок первый. Увесистый мяч быстро мокнет и с трудом поддается подачам. Но главное - не победа, а эмоции.

Диана: "Интересно было забивать голы. Мяч тяжело пинать этот? - Когда на тебя нападают, то да".

Саамский футбол - традиционная игра коренного народа севера. Неотъемлемая часть любого праздника в Ловозере или Лопарской. Обычно баталии разворачиваются на болоте. Для детей — это и развлечение и хорошая замена обыденным урокам физкультуры. Дружеская встреча - первый шаг к рождению чемпионатов.

Инструктор физической культуры и спорта центра помощи детям "Ровесник" Николай Могиленко: "Мы учредили переходящий кубок саамскому футболу. Вот будет подарком, чтобы каждый год встречались команды и выиграшная команда - она будет обязана приехать на встречу и обратно разыграть этот кубок ежегодно".





